Adana’da IŞİD operasyonunda yedi kişi gözaltına alındı

Adana’da IŞİD’e yönelik soruşturma kapsamında yedi şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde IŞİD adına faaliyette bulundukları ileri sürülen yedi şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timi ve özel harekat polisleriyle baskın yapıldı. Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.