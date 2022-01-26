Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Hull City’nin transfer kısıtlamaları kalktı

Yapımcı Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Britanya Championship Ligi takımlarından Hull City’nin transfer kısıtlaması kaldırıldı.

Fotoğraf: Diken

Hull City’nin resmi internet sitesinden geçen hafta yapılan duyuruda Acun Ilıcalı’nın kulübün yeni sahibi olduğu açıklanmıştı. Britanya basınında yer alan haberlerde Acun’un anlaşma için 35 milyon avro ödediği öne sürülmüştü.

AA’nın aktardığına göre Hull City’nin borçları nedeniyle devam eden transfer kısıtlamaları da kaldırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar dendi: “Britanya Futbol Ligi (EFL) tarafından izlenen krediyi geri ödediğimizi ve artık transfer kısıtlamaları altında çalışmadığımızı onaylayabiliriz.”

Açıklamada ayrıca kredinin Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle kulübü desteklemek için alındığı hatırlatıldı.

Hull City, 24 takımın mücadele ettiği Britanya Championship Ligi’nde 29 puanla 19’uncu sırada yer alıyor.