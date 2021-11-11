Açık öğretim liselerinde sekiz dönem şartı beşe indi

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerinde 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gerekli olan sekiz dönem şartını beşe düşürdüğünü duyurdu.

MEB’in sitesinde yer alan duyuruya göre 18 yaş altındaki öğrenciler için ise sekiz dönem şartı ise sürecek.

Açık Öğretim Liselerinde 18 Yaş ve Üstü Öğrencilerin Mezuniyeti İçin Gerekli Olan 8 Dönem Şartı Kaldırıldı



Bakan Özer: “8 dönem şartını 5 döneme indiriyoruz. 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerimiz, 2 yılda okullarını bitirebilecek.”



Haber👉🏻 https://t.co/zh9OBrvzXp pic.twitter.com/XF1YHUJR8A — MEB (@tcmeb) November 11, 2021

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede yetişkinlerin eğitime katılım oranlarını artırmak, kariyerlerine devam etmelerine imkân sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Özer ayrıca yeni düzenlemeyle 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerinin iki yılda okullarını bitirebileceklerini ekledi.