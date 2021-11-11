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Yaramazlara biraz batar!

Açık öğretim liselerinde sekiz dönem şartı beşe indi

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerinde 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gerekli olan sekiz dönem şartını beşe düşürdüğünü duyurdu.

MEB’in sitesinde yer alan duyuruya göre 18 yaş altındaki öğrenciler için ise sekiz dönem şartı ise sürecek.


Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede yetişkinlerin eğitime katılım oranlarını artırmak, kariyerlerine devam etmelerine imkân sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Özer ayrıca yeni düzenlemeyle 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerinin iki yılda okullarını bitirebileceklerini ekledi.

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