ABD’yi kar vurdu: 300 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerinde bu hafta kar fırtınası nedeniyle 200 bini New York eyaletinde olmak üzere 300 bin kişi elektriksiz kaldı.

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New York eyaletinin kuzey kesimlerinden, Pennsylvania ve Virgina’nın iç kesimlerine son iki gündür yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.

New York eyaletinin Binghamton şehrinde aralıklarla yağan kar 37 santimetreye ulaşırken, Ulusal Meteoroloji Servisi hızı saatte 64 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle yurttaşları uyardı.

Pennsylvania’da 20, Batı Virginia ve Maryland’ın bazı bölgelerinde 15 santimetreyi bulan kar nedeniyle yollarda kazalar ve trafik yoğunluğu da oluştu.

Ayrıca Boston ve New York kenti gibi sahil şeridindeki bölgelerde aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar yer yer sel tehlikesine neden oldu.