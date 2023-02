Abdurrahman Yıldırım: Yüksek depremin ekonomik bir faturası da olacak

Türkiye bir büyük depremle daha sarsıldı. Merkezi Kahramanmaraş olmak üzere etrafındaki 10 ili kapsayan depremler yüzde 7.7 şiddetine çıkarak şimdiye kadar ülkenin ikinci büyük depremi oldu.

Maalesef yine binalar çöktü, yine insanlar göçük altında kaldı ve yine can kaybı yüksek. Dün gece itibariyle can kaybı 2.316’ya, yaralı sayısı 13.293’e ulaşmıştı. Yıkılan bina sayısının 5.606 olduğu dikkate alınırsa can kaybının daha da artma ihtimali elbette üzücü.

Depremin meydana geldiği 10 ilde yaklaşık 15 milyon nüfus yaşıyor. Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa ve Hatay gibi sanayide ilerlemiş şehirlerin yer aldığı deprem bölgesi, Marmara ve Ege’den sonra Türkiye’nin üçüncü büyük üretim kümelenmesine ev sahipliği yapıyor.

İnsani kayıpları yüksek depremin ekonomik bir faturası da olacak.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı