Abdurrahman Yıldırım: Seçimden sonra geçekten enflasyonla mücadele başlar mı?

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada enflasyonun 2024 yılı ortasından itibaren düşeceğine işaret ederek şu ifadelere yer verdi:

“Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz.

Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.

Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz.

Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir.”

Anlaşılan o ki, yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş ve enflasyonla gerçek anlamıyla bir mücadelenin başlaması zaman alacak. Bunun için bir yıl sonraya randevu verildi.

O zamana kadar yaşanacaklar geçiş süreciyle tanımlanmış. Bu sürecin siyasi kısıtlardan dolayı çok kademeli olması kararlaştırılmış.

Alınmış ve alınacak önlemler ise enflasyonu düşürmeye yeterli değil, ancak yükselişini törpülemeye ve kontrol altında tutulmaya yarayacak.

Seçimler yapıldıktan sonra geçekten enflasyonla mücadele başlar mı? Ekonomide düzelmenin başka yolu yok. Bunun için de seçim sonrası sadece 2.5 yıllık bir icraat dönemi ve fırsatı var.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı