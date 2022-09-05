Abdurrahman Yıldırım: Seçim öncesi müthiş açılma, seçim sonrası kemer sıkma

Seçime kadar mümkün olduğunca, döviz kuru ve döviz likiditesi imkanı dahilinde yüksek büyüme sürdürülmek istenecek.

Kamu harcamaları ve kamusal yardımlar artacak. Gelecek yılın bütçesi önden yüklemeli kullanılacak. Seçim sonrası ne yapılacağına da, seçim bittiğinde bakılacak.

Dolayısıyla seçimin yapılacağı tarihe ve seçim sonuçlarına bağlı olarak gelecek yılın hikayesi değişecek. Önümüzdeki dönemi en çok domine edecek oyun bu.

Muhtemelen yıl ikiye ayrılacak. Yıl seçim öncesi müthiş açılma, seçim sonrası kemer sıkma ve daralma şeklinde geçebilir. Hedefler ve makro büyüklükler de yeniden belirlenecek.

Geçen hafta doğalgaza ve elektriğe yapılan yüksek oranlı zamlardan sonra seçimin bu yıl yapılmayacağına ve gelecek yıla kaldığına iyice kanaat getirdim.

Gelecek yıl da mart sonundan itibaren iktidarın istediği herhangi bir tarihte seçim yapılabilir. Muhalefet ise erkene alınacak bir seçimden kaçma görüntüsü vermemek için gerekli yasal desteği vermek durumunda.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı