Abdurrahman Yıldırım: Seçim öncesi ikinci zam beklentisi

Günün ikinci sürprizi ise yüzde 64’lük enflasyona, yüzde 77’lik gıda fiyat artışına karşılık memur maaşları ile emekli maaşlarına yüzde 25 zamla yetinilmesiydi.

Yıl ortası zammıyla birlikte maaş artışlarının kümülatif yüzde 77 olduğu açıklansa da, asgari ücretteki artış yıllık bazda yüzde 100’ü bulmuştu.

Asgari ücrette yapılan artış maaş, emekli maaşı zammında yapılmadı. Kısıtlı artış seçim öncesi ikinci zamma ihtiyaç duyulacağı ve bunun da iktidar tarafından yerine getirileceği beklentisine yol açtı.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı