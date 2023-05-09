Abdurrahman Yıldırım: Radikal adımlar gelecek yıla kalabilir

Geçen yılın aynı döneminde rakam 67 milyar liraydı. 4 aylık açıkta 350 milyar lira veya 5 kat büyüme var.

Nisan ayında verilen açık ise 159 milyar lira oldu. Bu rakam geçen yılın nisan ayında 14 milyar liraydı. Aylık büyüme 145 milyar lira veya 10 kat.

Dolayısıyla yeni hükümetin ekonomideki ilk işlerinden biri, bütçedeki bu savrulmayı toparlamak olmalı.

Bütçe açığını sınırlayıcı politikalar kamu harcamalarını azaltmaktan geçiyor. Bu da ekonominin frenine hafifçe dokunmak demek.

Ekonomideki aşırı ısınmayı önlemek aynı zamanda enflasyonu ve cari açığı baskılayıcı sonuçlar doğuracak.

Ancak seçimi kazanmış yeni hükümeti gelecek yılın mart ayında yerel seçimler bekliyor olacak.

Büyüme olmadan seçim kazanmak çok zor. Dolayısıyla enflasyonla mücadele, cari açığın kontrolü, bütçe açığının azaltılması için atılabilecek radikal adımlar gelecek yıla kalabilir.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı