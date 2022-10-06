Abdurrahman Yıldırım: OPEC’in kararı enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıcı özellik taşıyor

Küresel enflasyonun hızlandığı bir dönemde petrol ihracatçıları ellerindeki malı ucuza kaptırmak istemiyor ve biraz para kazanmak istiyorlar. Ancak dünya ekonomisi de hızla yavaşlıyor. ABD zaten petrolde kendi kendine yeterli. Avrupa’da ise resesyon bekleniyor. Çin ekonomisi de 40 yılın ardından yüzde 5’in altına inen bir büyümeyle karşılaşacak. Dünya Ticaret Örgütüne göre geçen yıl yüzde 9.7’ye çıkan küresel ticaretin büyümesi bu yıl yüzde 3.5’e inecek. Gelecek yıl yüzde 1 artış düzeyinde kalacak küresel ticarette keskin bir ivme kaybı söz konusu.

Bazı ekonomilerin resesyona gireceği ve dünya ortalama büyümesinin düşeceği bir dönemde petrol tüketiminin artması zor, olsa olsa azalabilir. Bu açıdan petrol ihracatçısı ülkelerin üretimi düşürme kararı alarak petrol fiyatlarının düşüşünü yavaşlatmaya çalışıyorlar. Aslında petrolde yaşanan bu düşüşte ve OPEC’i karar almaya yönelten fiyat gerilemesinde faiz ve dolar depreminin artçıları etkili.

Enflasyonla mücadele en başta enerji fiyatlarının kontrol altına alınmasını gerektirir. Petrol fiyatlarının düşürülmesi başarılırsa enflasyonla mücadelede ilk kazanım elde edilecek. Bu anlamda OPEC’in fiyatları yükseltici yönde kararı enflasyonla mücadeleyi ve merkez bankalarının işini zorlaştırıcı özellik taşıyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı