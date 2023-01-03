Abdurrahman Yıldırım: Kriptolar için 2023’te umut var mı?

Ama regülasyonlar orta ve uzun vadede kripto piyasasını daha güvenli hale getirecek.

Bu açıdan bakınca devletlerin yapacağı düzenlemeler kripto varlıkların miladı olabilir.

Çünkü düzenlemeyle başlayacak konsolidasyon sürecini atlatanlar için, yeni bir dönem açılacak.

Düzenleme ve yasal çerçeve ile oluşacak yapı güveni sağlayabilir ki, bu durumda dijital ortamda yeni uygulamaların önünü açar.

Kamusal denetimin varlığı, kurallı ve sermayeli iş yapma güveni getirir. Güven ile dijital ortamda uygulamaların artması, kripto varlıkların kullanımı yaygınlaştırır.

Yaygınlaşma kripto varlıkların fiyatlarını yükseltici etki yapar. Regülasyonların böyle tetikleyici etkisi olması bekleniyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı