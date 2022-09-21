Abdurrahman Yıldırım: Konut fiyatlarını asıl havalandıran gelişme faiz indirimleri

Son bir yıllık artış İstanbul’da yüzde 200, Antalya’da yüzde 215, Adana ve Mersin’de yüzde 189, Muğla’da yüzde 185’e vardı. Konut fiyatlarındaki bu artışlar Muğla’da daha çok yerlilerin, diğer illerde ise yabancı alımlarının etkisiyle rekor düzeylerine çıktı.

Konut fiyatlarını asıl havalandıran gelişme Eylül 2021’de faiz indirimlerinin başlatılmasıydı. O ayda 100 metrekare bir konutun Türkiye ortalama fiyatı 5 milyon 13 bin lira ve 8.50’lik ortalama kur üzerinden 58.954 dolardı.

Aradan geçen 10 ayda aynı konutun fiyatı TL bazında 13 milyon 936 bine, dolar bazında 76.572’ye çıktı. Dolar bazında 10 ayda yüzde 53 artış.

Yani konut fiyat artışı doları bu oranda geçti. Bu durum son 10 ayın tablosu.

Daha uzun dönemli tablo da benzer sonuçlar veriyor. Bizim Menkul Değerler’in, konut fiyatlarının TCMB tarafından yayımlandığı 2010 yılı başından beri izlediği bir seri var. Kiranın dahil edildiği konutun getirisi ile finansal yatırım araçlarının getirileri karşılaştırılıyor. Hem yıl yıl hem de toplam olarak bitişikte bunun grafiği yer alıyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı