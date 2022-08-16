Abdurrahman Yıldırım: KKM’nin 2022’deki yükü 320 milyar liraya çıkabilir

Halen 1.1 trilyonu aşan KKM’ye geçişlerin yapılan açıklamalardan yarı yarıya olduğunu dikkate alırsak, 5 ayda 60 milyar lira civarında ödemenin de Merkez Bankası tarafından yapıldığını tahmin edebiliriz.

Dolayısıyla ağustos ayına kadar kur korumalı mevduat için Hazine ve Merkez Bankası’ndan yapılan ödemenin 120 milyar liraya vardığını söyleyebiliriz.

Döviz kurunun bundan sonraki seyri de yılın geride kalan ayları gibi devam ederse faiz oranları artırılmazsa KKM’nin Hazine’ye aylık mali yükü ortalama 20 milyar lira civarında devam edebilir.

Yılın geride kalan ayında 100 milyar Hazine, 100 milyar lira da Merkez Bankası öder ki, 2022 toplamı 320 milyar liraya çıkabilir. Kurun hızlanması yükü artırır, yavaşlaması ise düşürür.

Bütçe giderleri içinde ilk kez bu yıl yer alan KKM uygulaması devam ettiği sürece yükü de bütçeye açık olarak yansıyacak.

Yılın ikinci yarısında ise sadece Hazine tarafından gelecek olan yük tahmini 100 milyar lira civarına ulaşabilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı