Abdurrahman Yıldırım: Kılıçdaroğlu’nun vaadi her aileden bir kişiyi işe yerleştirmek

Seçim öncesinde iktidar ve muhalefet seçmenin gönlünü kazanacak projelerini ardı ardına açıklamaya başladı.

İktidar geçen hafta 81 ile iki yılda 250 bin, 5 yılda 500 bin sosyal konut projesini, işyerini inşa ve arsa satışlarını açıkladı. Proje konut satış fiyatları piyasa fiyatlarının oldukça altında tutulmasından dolayı yoğun bir başvuruyla karşılaştı. Başarılamaması için herhangi bir neden yok. İş sadece paraya bakar. Para bulunur ve konutlar da zamanında inşa edilirse iyi iş.

Ana muhalefet ise yine hane halkına yönelik önemli destek programı açıklandı. Adı Aile Destekleri Sigortası ve her aileyi asgari ücret seviyesinde destek vadediyor. Her aileden bir kişinin işe yerleşmesine ve aile yardımının kadına yapılmasına öncelik veriyor ve pozitif ayrımcılık yapıyor.

Aile destekleri sigortası tarım faaliyetlerinde bulunan aileleri de kapsadığından kırsal kesimin göçünü önleme ve tarımsal üretimin desteklenmesi açısından önemli.

Ücretler genel düzeyini artırıcı, bütün ailelerin gelirini asgari ücret düzeyine yükseltici ve kırsal kesimin cazibesini artırıcı özelliği ile Aile Destekleri Sigortası hayata geçirilmesi halinde iyi bir iş olacak.

Ancak bu da bir finansman işi. Çünkü yardımlar 97 milyar liradan 310 milyar liraya çıkarılıyor. Bu da 213 milyar liralık ekstra artış demek. 14 trilyon liraya yaklaşacak 2022 GSYH’sına oranla yüzde 1.6 artış demek. Her yıl için kalıcı artış.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı