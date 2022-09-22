Abdurrahman Yıldırım: Fed yılı yüzde 4,50 faizle kapatılabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) 7 hafta sonra politika faizini beklendiği gibi 75 baz puan daha artırarak yüzde 3.00-3.25 aralığına çıkardı. Oy birliği ile alınan üçüncü 75 baz puanlık artışla mart ayından beri yapılan toplam artış yüzde 3’ü buldu.1981 sonrasında Fed ilk kez bir yıl içinde yüzde 3’e varan faiz artırıyor. Hatta önümüzdeki iki toplantıda beklenen asgari 100 baz puanlık artırım gerçekleşirse toplam artış yüzde 4’e çıkacak. Yılsonu yüzde 4.00-4.25 veya 4.50 faizle kapatılabilir.

13 Eylül’de Ağustos ayı enflasyonunun beklenenin üzerinde çıkmasının ardından kesinleşen 75 baz puanlık artış finansal piyasaları yeterince hırpalamış ve fiyatlanmıştı. Hatta 100 baz puanlık artırım ihtimal dahiline girmişti. Buna rağmen dün akşam Fed’in toplantısı yine piyasaları sarstı.

Çünkü faiz artırımıyla acı ilacın bir dozu daha yutulurken, gelecek toplantıda benzer büyüklükte bir hapın daha sırada olduğunun işareti geldi.

Ayrıca 2022 ve 2023 yılında faizlerin artırılmaya devam edilerek yüzde 4.5 civarına yükseleceği, büyümenin düşeceği, işsizliğin artacağı, enflasyonun yüksek kalacağı tahmin edildi.

Üzerine Fed Başkanı Jerome Powell’ın acı ve gözyaşının dinmeyeceği, şahin mi şahin konuşması eklendi.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı