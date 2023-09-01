Abdurrahman Yıldırım: Ekonomik büyümede madalyonun öteki yüzü

Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3.8 büyüdü. Yılın ilk yarısı için büyüme yüzde 3.9 düzeyinde gerçekleşti.

Seçimin yapıldığı, negatif faizlerin tarihi en düşük seviyesine indiği ve iç talebin canlı olduğu bir dönemde düşük büyüme sayılır.

Hem bu yılki büyüme hedefi olan yüzde 5.5 ile uyumlu değil hem de seçimin etkisi görülmüyor.

Ancak yılın ilk çeyreğine göre yapılan karşılaştırma ise ikinci çeyrekte yüzde 3.5 ile oldukça güçlü bir büyümeye işaret ediyor.

Önceki çeyrekten devam eden çeyreğe bu oranlı büyüme son alarak yüzde 3.6 ile 2021’in üçüncü çeyreğinde görülmüştü. 2009’dan bu yana ise bu çeyrek iki kez daha geçilmiş.

İkinci çeyrekteki büyümesi ile son bir yılda GSYH tutarı ilk kez 1 trilyon doları geçti ve 1 trilyon 22 milyar dolar oldu. Bundan önceki en yüksek rakam 958 milyar dolar ile 2013 yılına ait. Geçen yılki GSYH da 906 milyar dolardı.

Seçimin en güçlü etkisi de dolar bazında GSYH üzerinde görüldü. Dolar kuru seçim öncesinde bastırılınca hem milli gelir hem de kişi başına gelir dolar bazında sıçradı.

Son bir yıllık GSYH’da 1 trilyon 22 milyar dolara ulaşırken, geçen yıl ortası itibariyle son bir yılda 829 milyar dolar olmuştu. Dolayısıyla yıldan yıla fark 193 milyar dolar ve yüzde 23 oranıyla yüksek bir rakama çıktı.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı