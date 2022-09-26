Abdurrahman Yıldırım: Doların rekorlara devam etmesi yüksek ihtimal

Avrupa zayıf, ABD ekonomisi daha güçlü ve faiz farkı yüksek. Fed daha erken harekete geçti ve daha atak davrandı, Avrupa Merkez Bankası ECB ise geç kaldı.

Ayrıca Amerikan merkez bankasının faiz artışlarını sürdüreceği yönündeki açıklamaları doların önümüzdeki aylar hatta yıllar boyunca değerini daha yükseltebileceği ve yüksek seviyelerini koruyabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Fed geçen haftaki toplantısında enflasyonun yüzde 2 seviyesine inene kadar mevcut yüksek faiz politikasına devam edeceğini açıkladı. ABD’de yüzde 8 – 8,5 bandında seyreden enflasyonun hedeflenen orana inmesi ise yılları alabilecek bir gelişme.

Dolar endeksinin kısa ve orta vadede yönü aşağıdan ziyade yukarıya doğru ve rekorları kırmaya devam etmesi yüksek ihtimal.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı