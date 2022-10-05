Abdurrahman Yıldırım: Devlet ‘Ben verilecek kredinin miktarını da, faizini de belirlerim’ diyor

Üretici fiyatlarının yüzde 150’yi devirdiği bir dönemde yüzde 21 ile kredi kullanmak şirketler için bedavaya yakın bir kaynak demek. Doğal olarak herkes kredinin peşinde. Ancak ortada pek kredi yok. Çünkü devlet toplam kredi artışlarına sınır getirdi. Hem fatura karşılığı kredi kullandırılıyor hem de toplam kredi artışını 2022 sonuna kadar yüzde 10 geçmeyecek bicinde sınırladı. Bunun anlamı pek çok şirket ve sektör için kredi kullanımını unutun, kendi yağınızla kavrulun demek. Ancak ortada pek yağ da yok. Bunlar arasında ekonomiye döviz likiditesi sağlayan ihracatçılar da bulunuyor.

Piyasa şartlarında kredi kullanımına getirilen kısıtlamalara karşılık döviz kazandırıcı yatırımlara yönelik 150 milyar liralık yüzde 9 faizle başlayan Merkez Bankası kaynaklı kredi kullanımı yürürlükte. Kredi Garanti Fonu çerçevesinde yeni bir paket daha hazırlanıyor. Özetle devlet “Ben verilecek kredinin miktarını da, faizini de belirlerim. İstediğime kredi veririm, istemediğime vermem” diyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı