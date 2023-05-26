Abdurrahman Yıldırım: Daha fazla rezerv kaybı kaldırılamayabilir

Dolar kurunun seyri, ücret ve maaşların ne kadar eriyeceği, kazanılan gelirlerin ve finansal varlıkların değerini koruyup koruyamayacağı, ihracatçının durumunun ne olacağı, ithalatçının ne kadar karlı çalışacağı, üretim maliyetlerinin ne kadar artacağı, net döviz borçlusu şirketlerin mali durumu rezervlerin mevcut seviyesinden etkilenecek. Ama az ama çok.

Mevcut ekonomik büyüklük daha fazla rezerv kaybını kaldırmayabilir. Eğer rezervler azalacaksa, yeni döviz kaynakları bulunamayacaksa ekonomik faaliyetler ister istemez daralacak demektir.

Rezervleri kısa sürede artırmanın, IMF kaynağı kullanmak veya devletlerden büyük ölçekli dış borç bulmak dışında bir yolu yok. Bunun da koşulları ve yapılması gereken hazırlıkları var. Kısa zamanda olmaz.

IMF ile iyi bir anlaşma yapmanın ve yüklü bir kaynak almanın yolu öncelikle ABD ile anlaşmaktan geçer. Önce niyetin niyetin ortaya çıkması lazım ama niyet olsa bile bu yolu kat etmek zaman ister.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı