Abdurrahman Yıldırım: Bütün bunlar, çekilecek acının önceden fiyatlaması

Gelişmiş ve gelişen tüm dünya borsaları acı fiyatlaması yaptı. MSCI Tüm Dünya Borsaları Endeksi 25 Ağustos’tan bu yana yüzde 5.9 geriledi. Gelişmiş borsalar yüzde 6.4 değer yitirirken, gelişmekte olan borsalar yüzde 3.2 düştü.

Risk iştahının yansıtıcısı olarak Nasdaq Borsası’ndaki kayıp ise aynı dönem içinde yüzde 15.9’a vardı.

Kripto varlıkların en büyüğü durumundaki Bitcoin de hızla değer yetirdi ve aynı dönemde yüzde 19.5 kayba uğradı.

Bütün bunlar önümüzdeki dönemde çekilecek acının önceden fiyatlaması.

Söz konusu dünya parası ve diğer dünya paralarının fiyatı olan faizlerin yükseltilmesi ise bütün finansal enstrümanları ve ekonomik hayata etkileri kaçınılmaz.

Zaten faizlerin yükseltilmesi de, etkilesin ve enflasyonu düşürsün diye yapılıyor.

Hiçbir enflasyon da acı çekmeden ve bedel ödemeden, kolayca düşmüyor. Acı olmadan asla.

Bu çerçevede herkes bu acıyı tadacak.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı