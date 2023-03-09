Abdurrahman Yıldırım: Bu kazanç kimin parasıyla elde edildi?

Finansal yatırım araçlarının şubat ayı getirilerinin tümü negatif çıktı. Bunda şaşıracak bir şey de yok. Çünkü son yıllarda ve özellikle 2022’de derin negatif getiriler söz konusu idi. Bir borsa ve bir de finansal yatırım aracı olmayan konut fiyatlarındaki artış reel anlamda yüksek getiri sağlamıştı.

Finansal yatırım araçlarının şubat ayı ve geçmiş dönemde yüksek reel kayıpları aslında madalyonun bir yüzünü gösteriyor.

➔Madalyonun ikinci yüzünde ise bu tasarrufların yer aldığı havuzu kullananlar, yani borç alanlar yer alıyor.

ASIL BORÇ ALANLARA MAŞALLAH

➔Asıl maşallah onlara. Çünkü yüksek enflasyon sayesinde borçlananlar bu dönemde çok iyi kazançlar elde etti.

➔Kazananlar grubunda, borçlananlar olarak başta devlet, şirketler ve tüketiciler yer alıyor.

➔Kimin parasıyla bu kazancın elde edildiğinin yanıtı ise en başta tasarruf sahiplerinin, finansal sistemin ve ülke kaynaklarının diyebiliriz.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı