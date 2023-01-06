Abdurrahman Yıldırım: Borsada düşüş neyin nesi?

Borsa yükseldikçe gün içi kâr realizasyonları da keskinleşiyor. Dün yüzde 7.4 ile sert gerileyen borsada bu düşüş neyin acaba neyin nesi? Bir trend dönüşü mü, yoksa kısa vadeli bir kar realizasyonu mu?

Bizi izleyenler borsanın 8. Büyük yükseliş trendi içine girdiği kanaatinde olduğumuzu bilir. Mart 2020’de dolar endeksi ile 1.25 dolardan başlayan yükseliş 3 yıla yaklaşan zamanda 2.94 dolara kadar geldi.

Döngü borsanın tepe noktası olan 5.10 dolara doğru bir yolculuktur. Bu döngü belli bir zaman içinde tamamlanacak. Tamamlanırken de kısa vadeli, hatta orta vadeli düşüşler olabilecek.

Dünya borsalarının düşüş eğilimine girdiği bir dönemde bizim borsanın nasıl olup da tersine hareket ettiği sorgulanabilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı