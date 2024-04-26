Abdulkadir Selvi: Millet işbirliği görevi verdi

Bu açıdan iki liderin yaklaşımları önemli. Çünkü genel seçimler Erdoğan’ı, yerel seçimler Özgür Özel’i öne çıkardı. Millet sandıkta iki lidere bir rol biçti. “Türkiye’nin sorunlarının çözümünde işbirliği içinde olun” dedi. Ama daha da önemlisi ne konuşacakları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceliğinin yeni anayasa olduğu biliniyor. Özgür Özel’in de buna bir itirazı yok.

Yeni anayasa konusunu Türk demokrasisi açısından çok kıymetli buluyorum, ama Meclis’teki sandalye dağılımı nedeniyle zor görüyorum.

Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde birtakım düzenlemeler yapılabilir.

50 artı 1 sisteminin, ittifakların gözden geçirilebilmesi gibi.

50 artı 1 sistemi, yüzde 50’lik partileri yüzde birlik partilere mahkûm ediyor. Aynı şekilde ittifak sistemi de. CHP son seçimde bunun bedelini ağır bir şekilde ödedi. Yüzde 1 oyu bile olmayan partiler CHP’nin sırtından 39 milletvekili çıkardı.

Siyasetin normalleşmesi ve küçük partilerin şantajından kurtulması için bu gerekli.

Bu arada Özgür Özel bir şey söyledi. Güven artırıcı adımlardan söz etti. Bunlar ne olabilir?

Özgür Özel’in iki öneri götürmesi bekleniyor.

1- Geziden dolayı hapiste olanların durumu,

2- Cezaevinde olan 28 Şubat generallerinin affedilmesi.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı