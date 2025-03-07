Abdulkadir Selvi: Konuştuğum CHP'liye göre İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilme ihtimali güçlüymüş

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“1 milyon üye tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak seçilirsem, cumhurbaşkanı adaylığım engellenemez” diyormuş.

CHP içinde buna destek verenler var. Ama, “1 milyon CHP’linin seçmesi siyaseten bir anlam ifade eder ama yargı bunun dikkate almaz. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını engelleyecek bir karar çıkarsa ne olacak” diyenler var.

Mansur Yavaş da onu bekliyor. İmamoğlu’nun önü kesildiği taktirde Mansur Yavaş alternatifsiz tek aday olacağını düşünüyor. Şimdilik hava o yönde. ‘Ekrem olmazsa, Mansur var’ deniliyor.

Bu arada Dilek İmamoğlu ihtimalini bir kenara yazıyorum ama ‘Ekrem İmamoğlu olmazsa Özgür Özel olur’ diyenler de var.

Belli ki bu iş çok çetin bir mücadeleye sahne olacak.

Bu arada hiç beklemediğim bir yerden bir kulis geldi. Bir CHP’li, “İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse ne olacak” diye sordu. “Böyle bir ihtimal var mı? dedim.

“Diplomasi iptal edilirse cumhurbaşkanı adayı olma imkanını kaybediyor” dedi. Konuştuğum CHP’liye göre İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilme ihtimali güçlüymüş.

İlginç.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı