Abdulkadir Selvi: Başak Demirtaş adaylığa çok yakın

Dünkü yazımda DEM Parti’nin İzmir’de Tunç Soyer aday gösterilirse İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini bildirdiğini yazmıştım.

Tunç Soyer aday gösterilmedi. DEM Partisi bu kararı bekliyordu. Hemen harekete geçtiler. Başak Demirtaş DEM’den resmi adaylık başvurusunu yaptı. Başak Demirtaş adaylığa çok yakın.

DEM’in İzmir ve İstanbul’da aday çıkaracağı söyleniyor. İstanbul’da Başak Demirtaş ile Celal Fırat’ın eş belediye başkan adayı gösterileceği konuşuluyor. Başak Demirtaş, kadınlara, Kürtlere ve sosyalistlere, Celal Fırat ise Alevi ve Kürtlere hitap edecek.

CHP’de Aleviler ve Kürtler kendilerini dışlanmış hissediyorlar. Duygusal bir kopuş içerisindeler. DEM Parti, bu boşluğu iyi yakalamış, Alevi ve Kürt oylarını kendisine çekmek istiyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı