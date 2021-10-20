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Yaramazlara biraz batar!

ABD’nin California eyaletinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD’de California Valisi Gavin Newsom eyalette kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti.

Fotoğraf: Reuters

Newsom, ülkenin batısının üç yıldır üst üste kuraklık yaşadığını belirterek California sakinlerine su tasarrufunu artırmaları çağrısı yaptı.


Californialılardan su tüketimlerini en az yüzde 15 azaltmalarını isteyen Newsom, kaldırım ya da arabaları akan suyla yıkama gibi aşırı su tüketen uygulamalarla mücadele konusunda eyaletin Su Kaynakları Denetim Kurulu’na yetki verdi.

AA’nın aktardığına göre eyalet yetkilileri, kuraklığın sona ermesi için yağışların mevsim ortalamasının yüzde 140 üzerine çıkması gerektiğini bildirdi.

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