Mark Zuckerberg, mağdur ettiği ailelerden ‘zorla’ özür diledi

Meta, Snap, TikTok, X ve Discord gibi sosyal medya devleri bugün ABD senatosuna ‘çocukların güvenliği’ hakkında ifade verdi.

Sorgu sırasında bir senatör baskı kurunca Meta CEO’su Mark Zuckerberg, ayağa kalkarak platformundan zarar gören çocukların ailelerinden özür dilemek zorunda kaldı.

Zuckerberg’in ailelerden özür dilediği an.

ABD Senatosu Adalet Komitesi’nin düzenlediği oturuma katılan sosyal medya platformu yöneticileri, senatörlerin çocukların cinsel istismarının önlenmesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık dört saat süren ve Meta’dan (Facebook) Mark Zuckerberg, X’ten Linda Yaccarino, TikTok’tan Shou Zi Chew, Discord’dan Jason Citron ve Snap’tan Evan Spiegel’in katıldığı oturumda zaman zaman gerilim yükseldi.

Senatörler, sosyal medya platformlarının yöneticilerinin çocuk istismarının önlenmesine yönelik yasaya tam olarak destek vermemelerinden şikayet ederek, bu yasanın geçmesi ve söz konusu yöneticilerin hesap vermesi gerektiğini savundu.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, salonda bulunan sosyal medya kurbanlarının ailelerini de işaret ederek platform yöneticilerinin gerekli tedbirleri almadıkları için suçlu olduklarını savundu.

Zuckerberg özür diledi

Graham, Meta CEO’su Zuckerber’e “Ellerin kanlı” diye hitap ederken, ABD’de sosyal medya platformlarını dava edilmekten koruyan ‘Section 230’ başlıklı yasal düzenlemenin derhal kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Senatör Josh Hawley, Meta’nın sahibi olduğu Instagram gibi platformlarda çocukların gördüğü zararları ve istismarları anlattı. Hawley, bu konuda hiçbir adım atılmadığını ve hiç kimsenin kovulmadığını söylerken salonda istismar mağduru olan çocukların ailelerinin olduğunu hatırlattı. Senatör, daha sonra Zuckerberg’e özür dilemesi için baskı kurdu.

Mark Zuckerberg, bunun ardından arkasını dönerek mağdurların aileleriyle yüzleşti ve ayağa kalkarak tüm ailelerden özür diledi.

Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Zuckerberg şöyle devam etti:

“Başınıza gelen her şey için özür dilerim. Kimse ailenizin çektiği acıları yaşamamalı. Bu yüzden bu kadar çok yatırım yapıyoruz ve hiç kimsenin sizin yaşadığınız şeyleri yaşamadığından emin olmak için sektör çapında çaba göstermeye devam ediyoruz”

Aileler senatoya çocuklarının fotoğraflarıyla geldi. “Çocukların Çevrim İçi Güvenliği” Yasası anlamına gelen KOSA’nın kabul edilmesini talep etti.