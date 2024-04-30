AB’den Meta hakkında soruşturma

Avrupa Birliği (AB), Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın gerekçesiyse platformlarda yanıltıcı reklam ve dezenformasyonla mücadele gibi alanlarda kurallara uyulmaması.
AB Komisyonu Meta’nın, AB Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu: “Şüphelenilen ihlaller, Meta’nın yanıltıcı reklamlara ve hizmetlerindeki siyasi içeriğe ilişkin politikalarını ve uygulamalarını kapsamaktadır.”
Meta’nın yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde etkili bir seçim gözlem sistemi kurulmadığı vurgulanan açıklamada, şirketin hizmetlerindeki yasa dışı içeriğin işaretlenmesine ve şikayetine yönelik mekanizmalarının AB kurallarına uygun olmadığı, Meta’nın araştırmacıların kamuya açık verilere erişimini sağlamakta da yetersiz kaldığı belirtildi.
Komisyonun ek bilgi ve kanıt toplamaya devam edeceği vurgulanırken bu aşamadan sonra Meta’nın söz konusu alanlarda aldığı önlemlere ilişkin bilgi sunması gerektiği bildirildi.
AB’de yürürlüğe giren yasa kapsamında büyük dijital platformlar katı kurallara uymak zorunda. AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6’sı kadar para cezası uygulayabiliyor.