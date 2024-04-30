AB’den Meta hakkında soruşturma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından işçilerin eğitimi ve iş mevzuatından kaynaklanan hakları konusunda bilinçlendirilmeleri amacıyla hazırlanmış ’40 soruda İş Kanunu’nda Ücret’ kitabı, çalışma yaşamının belki de en önemli konusu ‘ücret’le ilgili iş kanunu ve ilgili yönetmeliklerdeki hak ve yükümlülüklere ilişkin kısa ve öz bilgilere yer veriyor.