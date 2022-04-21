ABD’den Ukrayna’ya 1,3 milyar dolarlık ek yardım

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya ek yardım sağlayacaklarını duyurdu.

Biden’ın açıkladığı yeni yardım paketinin 800 milyon doları savunma, 500 milyon dolarıysa ekonomi alanında.

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Başkan Biden açıklamayı çeşitli temaslar için Washington’da bulunan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile yaptığı görüşmenin ardından yaptı.

Rus kuvvetlerinin Kiev’den çekildiğini ancak Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda bazı toprakları ele geçirmeye çalıştığını söyleyen Biden, “Rusya savaşın bir sonraki sahnesini kurarken şu anda çok kritik bir zaman dilimindeyiz” dedi.

Rus gemilerine ABD limanları yasak

Biden, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’ya yardımları ulaştırmak için elinden geleni yaptığına dikkati çekerek şunları söyledi: “Bugün Ukrayna’nın doğuda ve Donbas bölgesinde savaş kabiliyetinin artırılması için 800 milyon dolarlık daha yardımı açıklıyorum. Bu paketin içinde ağır silahlar, onlarca obüs ve 144 bin cephane paketi ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor. Ukrayna hükümetine 500 milyon dolar doğrudan ekonomik yardım sağlayacağımızı da buradan duyuruyorum. Bu rakamla son 2 ayda Ukrayna’ya sağladığımız ekonomik yardım 1 milyar dolara ulaşıyor.”

Biden, Rusya’ya yönelik ekonomik baskıyı da sürdüreceklerinin altını çizerek şöyle devam etti: “ABD, Avrupa’da olduğu gibi Rusya ile ilişkili gemilerin limanlarına girmesine izin vermeyecek. Bu da Rus bayraklı veya Rusya’nın yararına işletilen hiçbir geminin ABD limanlarına demirleyemeyeceği ve ABD kıyılarına erişemeyeceği anlamına geliyor.”