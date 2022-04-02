Biden döneminde ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımı 2,3 milyar doları aştı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna’ya 300 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacaklarını söyledi. Böylelikle Başkan Joe Biden dönemindeki toplam yardım 2,3 milyar doları aştı.
Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgali sürüyor. Batılı ülkeler Rusya’ya karşı yaptırım uygularken, Ukrayna’ya yardım ediliyor.
Washington Post’un haberine göre Pentagon Sözcüsü Kirby, Ukrayna ordusunu güçlendirme çabalarının parçası olarak Ukrayna’ya insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve makineli tüfekler de dahil 300 milyon dolara kadar askeri malzeme sağlayacaklarını duyurdu.
Sözcü Kirby, yardım kararının, ABD’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığının altını çizdiğini kaydetti.
Yardım kapsamındaki askeri ekipmanlar arasında, gece görüş imkanı da sağlayan termal kameralar, güvenli iletişim cihazları, tıbbi malzemelerin de bulunacağı belirtildi.
ABD Senatosu, 11 Mart’ta Rusya’yla savaşta olan Ukrayna’ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onaylamıştı.
Biden yönetiminde ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı savunma desteğininse 2,3 milyar doları aştığı belirtildi.
ABD, Ukrayna’nın uçuşa yasak bölge oluşturulması ve savaş uçağı gönderilmesi teklifiniyse geri çevirmişti.