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Yaramazlara biraz batar!

ABD’den seyahat kararı: Covid-19 aşısı zorunlu hale getirilecek

ABD yönetimi, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Covid-19 aşısı zorunluluğu getirecek.

Fotoğraf: AA

Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Başkan Joe Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte Covid-19 önlemlerine ilişkin bugün yeni politikalarını açıklayacağını bildirdi.


Beyaz Saray yetkilileri, kararın kasım ayının başından itibaren uygulanacağını bildirdi.

Şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin duyuruyu bugün ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.

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