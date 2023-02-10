ABD’deki Türk dernekleri ve öğrenciler deprem bölgesine yardım için seferber oldu

EMRE ZOR

Türkiye’nin ‘dördüncü seviye alarm’ verdiği Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında farklı ülkelerden yardımlar gelmeye devam ediyor. ABD’nin devlet yardımları bir yana, farklı eyaletlerindeki Türk öğrenciler ve Türk-Amerikan dernekleri de depremzedeler için seferber oldu.

Chicago Başkonsolosu Engin Türesin hazır kolilerin zaman kaybetmeden THY’ye ulaştırılacağını söyledi. Fotoğraflar: Diken

Üniversitelerdeki Türk öğrenci dernekleri, deprem haberini alır almaz yardımlar için organize oldu. Öğrenciler, sosyal medyadan duyurular yaptı; kampüslerde stant kurdu, afiş astı ve bağış topladı.

Washington eyaletindeki Georgetown Üniversitesi’nde 25 kişilik Türk öğrenci grubu da depremzedeler için dayanışma içinde.

’Bir şeyler yapmamız gerekiyordu’’

Diken’e konuşan Georgetown Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi Tara Taşkent, Türk öğrencilerin aylardır sessiz duran WhatsApp grubuna deprem sonrasında bildirim yağdığını söyledi:

’’Türk öğrenciler olarak bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Hızlıca okulumuzun kalabalık dernekleriyle ve okul yönetimiyle iletişime geçtik. Haberleri gören yabancı öğrenciler de durumumuzu soruyor, yardım etmek istiyor. Sosyal medyadan yardım kampanyamıza destek oluyorlar. Gerçekten çok ilgililer, bu bizi mutlu ediyor. İki gün önce kampüsün en işlek bölgesinde stant kurduk. Diğer arkadaşlarımla ders saatlerine göre nöbetleşe bekliyoruz, yabancı öğrencilere ülkemizdeki felaketi anlatıyoruz. Bağış içi para topluyoruz. Özellikle kur farkını öne çıkarıyoruz, en ufak yardımın bile değerini göstermek istiyoruz.’’

İki günde 4 bin 500 dolar bağış

25 öğrenci, depremzedelere yardım için her kanalı deniyor, eyaletteki şirketlerle ve büyükelçilikle iletişim kuruyor. Öğrenciler, iki günde 4 bin 500 dolar bağış ve bir tır dolusu ihtiyaç malzemesi topladı. Para bağışını Türkiye Hayırseverlik Fonu’na aktarıyorlar.

Depremin ilk saatlerinde Whatsapp grubundakiler, bir öğrencinin, ’’Ailem orada, hala ulaşamadım’’ mesajıyla sarsıldı. Tara Taşkent’in üniversite arkadaşı öğrenci, depremin etkilediği illerden Gaziantep’teki ailesine ilk saatlerde ulaşamadı. Gruptakiler destek çıktı, haber bekledi. Öğrenci daha sonra konuşabildiği ailesinin güvende olduğunu öğrendi.

Washington eyaletindeki Georgetown Üniversitesi’nde 25 kişilik Türk öğrenci grubu kurdukları standta nöbetleşe bekliyor.

Taşkent, farklı bir kıtadan Türkiye’ye yardım ulaştırabildikleri için nispeten teselli bulduklarını belirtti: ’’Türk öğrencilerin bu kadar hızlı davranması ve arkadaşlarımın aldığı inisiyatif gurur verici. Farklı bir kıtada olsak da ülkemiz için elimizden geleni yapıyoruz.’’

Dernekler de faal

Türk-Amerikan dernekleri de Türk konsolosluklarıyla organize şekilde çalışarak depremden etkilenen bölgelere ihtiyaç malzemesi ve para bağışı topluyor.

Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan, Türk-Amerikan derneklerinin başkanlarıyla zoom üzerinden görüşerek ortak çalışma yürütüyor.

’Amerikalılar yardım kampanyalarımıza destek oluyor’

İllinois eyaleti merkezli Türk-Amerikan Derneği TACA gönüllüsü Diken’e konuştu: ’’Amerikalılar yardım kampanyalarımıza çok ilgi gösteriyor. Buradaki bağış kültürü çok güçlü. Deprem haberini duyan bize ulaşıyor ve nasıl yardım edebileceğini soruyor. Bina giysilerle doldu taştı. Dernekte onlarca kişi saatlerce harıl harıl çalışıyor. Bugün tam 310 koli bitirdik. Chicago Başkonsolosu Engin Türesin de dün derneğimize geldi, hazır kolilerin zaman kaybetmeden Türk Hava Yolları’na ulaştırılacağını söyledi.’’

Gün içinde dernek binası gönüllülerle dolup taşıyor. Toplanan ihtiyaç malzemeleri, THY aracılığıyla ücretsiz olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) ulaştırılıyor.

Kar amacı gütmeyen dernek, oluşturduğu ‘Deprem Yardım Fonu’na gelen bağışları ise doğrudan AKUT’a veya AHBAP’a aktarıyor.