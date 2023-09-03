ABD’deki festivalde yağışlar nedeniyle binlerce kişi mahsur kaldı: Bir ölü

ABD’nin Nevada eyaletinde her yıl gerçekleştirilen Burning Man müzik festivalinin düzenlendiği alanda şiddetli yağışlar sebebiyle binlerce kişi mahsur kaldı, bir kişi öldü.

Fotoğraf: Twitter

Şiddetli yağışlar, festivalin düzenlendiği Black Rock Çölü’nün zeminini çamur birikintisine dönüştürdü, bu nedenle binlerce kişi mahsur kaldı.

Organizasyon yetkilileri, Black Road şehrine giriş ve çıkış noktalarındaki tüm yolların kapalı olduğunu ve uçuşların gerçekleştirilmediğini belirterek, katılımcılara oldukları yerde kalmaları, yiyecek, su ve benzinlerini muhafaza etmeleri ile sıcak yerlerde durmaları tavsiyesinde bulundu.

Sosyal medyadaki videolarda insanların çamur içinde kaldığı, araçların zor hareket ettiği, etkinlik alanının çamur gölüne döndüğü görülüyor. Araçların zemini daha kötü hale getirmesi sebebiyle etkinliğe giriş ve çıkış yolları kapatıldı.

BREAKING: Terrible footage from yesterday. When you travel to Burning Man for fun in the desert and it rains six inches and floods, and you believe you'll just drive out of the muck in your Jeep Wrangler.#BurningMan #BurningMan2023 #BurningManFestival pic.twitter.com/q873dYhHPF — EvoCentral (@evocentralnews) September 3, 2023

Washoe Şerifi Bürosu’nun açıklamasında da etkinlik alanına giden tüm yolların kapalı olduğu, bu yöne gidenlerin geri döndürülecekleri uyarısında bulunuldu.

Daha fazla yağış beklendiğini belirten yetkililer, toprağın insanların ayrılmasına yetecek kadar kurumasının birkaç gün alabileceğini kaydetti.

Burning Man tarafından son gelişmelerle ilgili bilgilerin sunulması için açılan internet sayfasında “Buraya hayatta kalmak için ihtiyacımız olan her şeyi getirdiğimiz bir yer olduğunu bilerek geldik. Bu nedenle hepimiz böyle bir hava olayına karşı hazırlıklıyız” açıklaması yapıldı.

Öte yandan yetkililer, yağışlar esnasında yaşamını yitiren bir kişinin ailesine haber verildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Servis araçlarının çamurda ilerleyememesi yüzünden festival alanındaki tuvaletlerin boşaltılamadığı ve bu nedenle kullanılamadıkları bildirildi.

Her yıl 70 binden fazla kişinin katıldığı, dokuz gün süren festival kapsamında ziyaretçiler, çölün ortasına kurulan geçici şehirde tüm ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor.