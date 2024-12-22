ABD'de yatılı okullarda ölen çocuk sayısı, resmi verinin üç katı

ABD İçişleri Bakanlığı’nın 973 olarak açıkladığı yatılı okullarda ölen yerli çocuk sayısının, 3 bin 100 olduğu ortaya çıktı.

Pensilvanya’daki yerli çocukların kaldığı bir yatılı okul. 1900 civarı. Fotoğraf: Wikimedia Commons

Washington Post (WP) gazetesinin kapsamlı araştırmasında ABD’de 1828-1969 arasında yerli çocukların gittiği yatılı okullarda 3 bin 100 çocuğun kötü koşullardan öldüğü tespit edildi. Resmi olarak açıklanan sayıysa 972’ydi.

WP’nin bir yıl süren çalışması yerel kaynaklar, arkeologlar ve tarihçilerle yürütüldü.

Nebraska Yerli İşleri Komisyonu Başkanı Judi Gaiashkibos, konuyla ilgili, “Bunlar aslında okul değil hapishane kamplarıydı, çalışma kamplarıydı” dedi.

Gaiashkibos, çocukların çoğunun kötü koşullar, kurallara uymama cezası olarak maruz kaldıkları şiddet, açlık ve hastalık gibi nedenlerle öldüğünü söyledi.

Haberde çocukların nasıl öldüğüne ilişkin bulgulara da detaylı şekilde yer verilirken ABD hükümetinin söz konusu çocuk ölümlerinin 3’te 2’sini ‘es geçtiği’ yazıldı.

ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland da, 1969’da biten ve yaklaşık 150 yıllık bir süreci kapsayan dönemde, ABD’de yerli çocukların ‘zorla’ asimile edilmesi için kurulan 400’den fazla yatılı okulun 65’inde işaretli veya işaretsiz çocuk mezarları bulunduğunu açıklamıştı.

Haaland, soruşturma sonucunda ABD’deki yatılı okullarda en az 973 yerli çocuğun öldüğünün belirlendiğini paylaşmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da geçtiğimiz ekimde, ABD hükümetinin yaklaşık 150 yıl boyunca ‘Amerikan yerlisi çocukları asimile etmek için sistematik bir çabayla dillerini ve kültürlerini ellerinden alan’ okullar nedeniyle resmen özür dilemişti.

Ulusal Yerli Amerikan Yatılı Okulları Rehabilite Koalisyonu verilerine göre 1926’da yerli nüfusun yüzde 80’inden fazlasına denk gelen 60 bin çocuk, federal hükümet veya dini organizasyonlar tarafından yönetilen yatılı okullara gönderildi.