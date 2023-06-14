ABD’de tarihin en büyük dolandırıcılığı: Covid fonundan 280 milyar dolar çalındı

ABD’de, salgın döneminde Covid-19 yardım fonundan 280 milyar dolardan fazla paranın çalındığı, 123 milyar dolardan fazla paranın da israf edildiği bildirildi.

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AA’nın Associated Press’ten (AP) aktardığı haberde, ABD hükümetinin Covid-19 yardımı olarak toplam 4,2 trilyon dolar ayırdığı belirtildi.

Haberde, olay ‘ABD tarihinin en büyük dolandırıcılığı’ olarak nitelendirilirken, bu miktardan 280 milyar dolardan fazlası çalındığı, 123 milyar dolardan fazlasınınsa israf edildiği aktarıldı.

Müfettişler ve uzmanlarsa Covid-19 salgınının başlarında, yardım için ayrılan fonun hızlı bir şekilde dağıtımını yapmaya çalışan hükümeti suçlayarak, yardımlara başvurularda kısıtlamaların çok az ve gözetimin yetersiz olduğunu dile getirerek, bunun da dolandırıcıların işlerini kolaylaştırdığını ileri sürdü.

Ölüler üzerinden bile yardım almışlar

Yetkililer, dolandırıcıların hapishanelerdeki mahkumların ve ölülerin sosyal güvenlik numaralarını kullanarak, işsizlik yardımları aldığını ve bunu ülke çapında birçok eyalette yaptıklarını belirtti.

ABD Adalet Bakanlığının Covid-19 Dolandırıcılıklarıyla Mücadele Birimi Yardımcı Direktörü Mike Galdo yardım fonunun çalınmasıyla ilgili, “Bu, benzeri görülmemiş miktarda bir dolandırıcılık” dedi.

Washington hükümetinin şimdiye kadar aralarında askerler, papazlar, diğer resmi görevliler ve suçluların da bulunduğu 2 bin 230’dan fazla kişiyi dolandırıcılıkla suçlayarak işlem yaptığı ve binlercesinin soruşturmasınınsa devam ettiği ifade ediliyor.