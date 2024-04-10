ABD’de Ramazan Bayramı etkinliğine silahlı saldırı

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üç kişi yaralandı, beş kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: CBS

CBS News‘in haberine göre Batı Philadelphia’nın Parkside bölgesinde yaklaşık 1.000 kişinin katıldığı Ramazan etkinliğini silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üç kişi yaralandı, beş kişi gözaltına alındı.

Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, saldırıdan sonra X hesabından yaptığı paylaşımda ‘Philadelphia Müslüman toplumunun her üyesi için üzüldüğünü’ söyledi.