ABD’de kartalları öldüren adama üç yıl hapis

ABD’nin Montana eyaletinde bir adam koruma altındaki kartalları öldürmekten ve ilgili silah ihlalleri nedeniyle üç yıl hapis cezasına çaptırıldı.

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Montana’lı Harvey Hugs geçtiğimiz haziranda kartalları öldürerek parçalarını karaborsada satmaktan üç yıl hapis cezası almıştı. Şimdi de ilgili silah ihlalleri nedeniyle üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hugs’a verilen iki ceza eş zamanlı olarak infaz edilecek.

Independent‘ın haberine göre ABD bölge yargıcı Susan Watters, ateşli silah bulundurmaktan suçlu olduğunu kabul eden 60 yaşındaki Hugs’ı mahkum etti. Savcılar, Montana’lı adamın silahları bir yıldan fazla bir süre boyunca koruma altındaki kartalları vurmak için kullandığını ve daha sonra kuşların parçalarını kar amacıyla sattığını söyledi.

Mahkeme belgelerine göre 2021’de Hugs’ın evinde ve araçlarında yapılan aramada kartal parçaları, iki tüfek ve mühimmat bulundu. ABD savcılığı, müfettişlerin 21 farklı kartalın parçalarını ele geçirdiğini söyledi.

Savcılar hapis cezası önerirken “Hugs’ın kaç kartalı vurarak ya da tuzağa düşürerek öldürdüğü bilinmemekle birlikte, kanıtların yeri, türü ve miktarı suç girişiminin geniş kapsamlı ve uzun süreli olduğunu göstermektedir” notunu düştü.