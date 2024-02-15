ABD’de güvenlik alarmı: Rusya uydusavar sistemi geliştirdi

ABD yönetimi, ‘ulusal güvenlik tehdidinin’ Rusya’nın geliştirdiği ancak henüz aktif olmayan uyduları hedef alma kabiliyetiyle ilgili olduğunu açıkladı.

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ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, paylaştığı yazılı açıklamada, ABD’nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

AA’nın haberine göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, gündem olan ulusal güvenlik tehdidi tartışmalarına açıklık getirdi.

Ciddi ulusal güvenlik tehdidi olarak tartışılan konunun, Rusya’nın geliştirdiği uyduları hedef alma yeteneğiyle ilgili olduğunu belirten Kirby, istihbari bir konu olması sebebiyle daha fazla detaya girmeyeceğini vurguladı.

Kirby, şöyle devam etti:

“Bunun, Rusya’nın geliştirdiği bir uyduları hedef alma kabiliyeti olduğunu teyit edebilirim. Bu, şu an aktif ve kullanımda bir kabiliyet değil ancak yine de Rusya’nın bu yeteneği elde etme çabası endişe verici. Şu anda kimseye yakın bir güvenlik tehdidi taşımıyor. Dünyada fiziksel yıkıma neden olabilecek ya da insanları hedef alacak bir silahtan bahsetmiyoruz.”