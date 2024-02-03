ABD’de bir evin garajında atıl nükleer füze bulundu

ABD’de Washington eyalet polisi, kimliği açıklanmayan bir kişinin evinin garajında atıl, paslanmış ve çok eski bir nükleer füze buldu.

Fotoğraf: Bellevue Polis Departmanı

Euronews Türkçe’nin haberine göre Ohio’da yer alan askeri müze yetkilileri, Washington’a bağlı Bellevue kenti polisiyle irtibata geçerek kendilerine ‘sıradışı’ bir bağış teklifinde bulunulduğunu bildirdi.

Polisi arayan bir kişi, evinin garajında bulduğu bu nesneyi müzeye bağışlayıp bağışlayamayacağını öğrenmek istedi.

Bunun üzerinde potansiyel ‘bağışçının‘ evine bir bomba imha ekibi sevk edildi.

Polis, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, sanatçı Elton John’un meşhur Rocket Man (Roket adam) şarkısına atıfla, “Ve bir daha böyle bir çağrı almamızın çok uzun zaman alacağını düşünüyoruz” sözleriyle yaşananları magazinselleştirdi.

Polisin açıklamasında, bulunan füzenin ‘Douglas AIR-2 Genie (eski adıyla MB-1), 1,5 kilotonluk W-25 nükleer savaş başlığı taşımak üzere tasarlanan güdümsüz ve havadan havaya bir roket’ olduğu belirtildi.

Söz konusu füze, Soğuk Savaş döneminde Amerikan ve Kanada Hava Kuvvetleri’nin envanterinde bulunuyordu, üretimi 1962’de sona erdi.

Açıklamanın devamında, füzeye herhangi bir savaş başlığının takılı olmadığı, yani bölge halkı açısından tehlike arzeden herhangi bir durumun söz konusu olmadığı kaydedildi.