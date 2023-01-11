ABD ve Japonya, yeni nesil nükleer reaktörlerin geliştirilmesinde işbirliği yapacak

ABD ve Japonya, küçük modüler tip dahil yeni nesil nükleer reaktörlerin geliştirilmesi ve yapımında işbirliğine gidecek.

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Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi, Washington ziyaretinde ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ile bir araya geldi.

Sıvılaştırılmış doğalgaz dahil enerji konularını da ele alan iki bakan, enerji kaynaklarına yönelik tutarlı bir düzenleyici ortamın korunmasına yönelik fikir birliğine vardı.

Bakanların ortak açıklamasına göre, Japonya ve ABD, küçük modüler tip dahil, yeni nesil ve modern nükleer reaktörlerin geliştirilmesi ve yapımında işbirliği yapacak.

Japon Bakan Nişimura, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin, ülkesinin ‘karbonsuzlaşmayı artıracak politikalarındaki değişikliğini’ olumlu karşıladığını söyledi.

Nişimura, “Mevcut reaktörlerden tam olarak faydalanmak ve daha güçlü tedarik zincirleri oluşturmak için (ABD ile) iş birliği imkanlarını araştıracağız” dedi.