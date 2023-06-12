ABD, UNESCO’ya dönüyor: Borçlarını ödeyecek

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), üyelikten çekilen ABD’nin kuruma geri dönmeyi planladığını ve geçmişe dönük borcunu ödeyeceğini duyurdu.

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ABD ve İsrail, Filistin’in üye kabul edilmesi üzerine 2019’da üyelikten çekilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Washington’ın yeniden katılma planını içeren talep mektubunu Dışişleri Bakanlığı Yönetim ve Kaynaklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Richard Verma’nın teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, böyle bir talebin UNESCO üyelerinin mutabakatını gerektireceği kaydedilerek, beklentilerinin yönetimin gelecek günlerde üyelik tekliflerini değerlendirmeye alması yönünde olduğu vurgulandı.

ABD’nin teklifinin detayları henüz netleşmezken Washington’ın önceki aidatlarının gecikmesi nedeniyle organizasyona borçlu olduğu ve yeniden üyelik için ödeme yapmak amacıyla Biden yönetimince 150 milyon dolar ayrıldığı ifade ediliyor.