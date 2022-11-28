ABD, Ukrayna’ya ‘cephe gerisini vurabilecek’ silah göndermeyi değerlendiriyor

Batı ülkeleri Ukrayna’nın artan mühimmat talebini karşılamakta zorlanırken, ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya Rus cephe hatlarının epey gerisini vurmasını sağlayacak 150 kilometre menzilli mühimmat gönderilmesini değerlendirmeye başladı.

Fotoğraf: Rueters

Rusya’nın şubatta Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaşta ABD ve müttefik ülkeler Ukrayna’ya büyük ölçekli silah ve mühimmat yardımında bulundular. Savaşın uzamasıyla hem müttefik ülkelerin mühimmat stokları azaldı hem de Ukrayna’nın hedefleri hassas vuruş kabiliyetine sahip uzun menzilli mühimmat ihtiyacı arttı.

Reuters’ın haberine göre ABD’li havacılık ve savunma sanayi üreticisi Boeing, ‘karadan fırlatılan küçük çaplı bomba’ (GLSDB) olarak adlandırılan mühimmatın Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkeleri için üretime alınması adına Pentagon’a teklifte bulundu.

Reuters’ın ulaştığı belgeye ve teklif hakkında bilgi sahibi üç kaynağın verdiği bilgiye göre GLSDB en erken 2023 ilkbaharında teslim edilebilecek.

Ukrayna daha önce ABD’den yaklaşık 300 km menzile sahip ATACMS güdümlü füzelerinden almak istemiş ama ABD talebe sıcak bakmamıştı.

Yaklaşık 150 km olan menzili bulunan GLSDB, Ukrayna’nın cephe gerisinde bulunan Rus mühimmat depolarıyla karargahlarını vurmasını ve ikmal hatlarına hasar vererek tekrar taarruza geçmesini sağlayabilir.