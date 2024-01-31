ABD Türkiye’nin F-35 programına dönüşü için S-400 ‘endişesinin’ giderilmesini istedi

ABD, Türkiye’nin, S-400’lere ilişkin endişelerini gidermesi halinde yeniden F-35 programına katılmasının mümkün olduğunu söyledi.

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Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması, ABD’yle ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı. ABD, bu nedenle Türkiye’ye yaptırım uygulamış ve F-35 programından çıkarmıştı.

ABD yönetimi Türkiye’nin İsveç kararı sonrası F-16 satışını onaylamıştı. Bunun üzerine F-35 konusunda da benzer bir beklenti oluşmuştu.

AA’nın haberine göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde F-35’lere ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Türkiye’ye F-16’ların satılmasının ardından bu ülkenin F-35 programına geri dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruya Kirby, bu konuda şu anda bir değişiklik ya da güncel bir gelişme olmadığı yanıtını verdi.

Kirby, “Bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor, eğer Türkiye bu konudaki endişelerimizi giderebilirse ondan sonra F-35 programına katılımı restore edilebilir” dedi.