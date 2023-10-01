İstanbul’da şiddetli yağış başladı

İstanbul’da sabah 05.00 sularında kentin kuzey kesimlerinde başlayan şiddetli sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor. ​​​​​​​

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) yaptığı açıklamada vatandaşları uyarmış, “Bu akşamınızı 9-10 itibarıyla mümkün olduğu kadar tedbirli, acil bir durumunuz yoksa araçla dışarıya çıkmayın ve eğer geçmişte bir kısım deneyimleriniz var ise ama apartmanınızda, ama binanızda bu anlamda tedbirlerinizi alın” demişti.

Sabah saat 05:00 sularında kentin kuzey kesimlerinde başlayan sağanak Anadolu Yakası’nın tamamında aralıklı olarak etkisini sürdürüyor. Yağış özellikle Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ilçeleri başta olmak üzere etkili oluyor.

İBB trafik uygulamasına göre kent geneli yoğunluk saat 06:30 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.