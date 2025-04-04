ABD savunma bakanına askeri planları Signal'de paylaştığı gerekçesiyle soruşturma

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bakan Pete Hegseth’in mesajlaşma uygulaması Signal’den Husilere saldırılarla ilgili hassas askeri bilgileri paylaştığı iddiasına soruşturma başlattı.

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The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg ulusal güvenlik yetkililerinin olduğu Signal grubuna eklendiğini yazmıştı.

‘Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi’ başlıklı yazıda Goldberg, bakan Hegseth’in gruba Yemen’e düzenlenecek saldırıların detaylarını gönderdiğini belirtmişti.

Hegseth’se iddiaları reddederek, Goldberg’in hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunmuş, gazeteciyi medyayı aldatmakla suçlamıştı.

Pentagon Başmüfettiş Vekili Steven Stebbins iddiaya ilişkin Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nin talebi üzerine soruşturma başlattı.

Hegseth’in inceleme için gerekli materyalleri teslim etmesi istendi.

Soruşturmada Yemen’deki Husilere yönelik saldırılara ilişkin ayrıntıların Signal üzerinden tartışılmasının ABD Savunma Bakanlığı’nın politikalarına uyup uymadığını incelenecek.

Hegseth’e mektup da yazan Stebbins, gizli bilgilerle ilgili herhangi bir kuralı ihlal edip etmediğini de denetleyeceğini bildirdi.

Komitenin kıdemli üyesi Jack Reed’se X’ten “Bakan Hegseth grup sohbetinde ulusal güvenliği tehlikeye attıktan sonra Trump (Beyaz Saray) ‘Dava kapandı’ demeye çalıştı” diye yazdı.