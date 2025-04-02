Litvanya'da kaybolan dört ABD askeri ölü bulundu

Beyaz Saray, Litvanya’da eğitimde kaybolan dört askerin de cesedine ulaşıldığını doğruladı.

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı. Fotoğraf: Wikipedia Commons

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı’nın (EURAF) Litvanya’nın Belarus sınırına yakın Pabrade kentindeki eğitiminde kaybolan askerler için Litvanya güvenlik güçleriyle ortak arama çalışması başlatılmıştı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte dün askerlerin öldürüldüğünü açıklamıştı.

NATO Sözcülüğü daha sonra X’ten bilgiyi teyit edemediklerini belirterek “Karışıklığa yol açtığı için üzgünüz” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt basın brifinginde dört askerin de cesedine ulaşıldığını doğruladı.

Leavitt “Bu, bizi güvende tutmak için her gün dünyanın dört bir yanında hayatlarını riske atan cesur askerlerimizin özverili fedakarlıklarının çarpıcı bir göstergesidir” dedi.

ABD kuvvetleri, Litvanya’da NATO müttefikleriyle düzenli olarak ortak eğitim tatbikatlarına katılıyor.