ABD İlaç Dairesi’nden BioNTech’in 3’üncü dozuna yeşil ışık

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın üçüncü doz Covid-19 aşılarının tüm yetişkinlere uygulanmasını onayladı.

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FDA, bir sonraki aşama olarak üçüncü doz aşı onayını ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) gönderdi.

CDC tavsiye komitesinin, Pfizer-BioNTech ve Moderna Covid-19 destek aşılarının 18 yaş ve üzerine uygulanmasını bugün oylaması bekleniyor.

Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın üçüncü doz aşıları, mevcut durumda ABD’de sadece bakımevlerinde kalan veya özel sağlık durumu nedeniyle virüse karşı risk grubu içinde bulunan 65 yaş ve üzerine uygulanabiliyor.

Almanya merkezli BioNTech ile birlikte Covid-19 aşısı üreten ABD’li Pfizer firması 10 Kasım’da, Moderna da dün, üçüncü doz Covid-19 güçlendirici aşısının tüm 18 yaş üzerine uygulanabilmesi izni için FDA’ya başvurmuştu.

Türkiye de BioNTech aşısında üçüncü doz uygulamasını 4 Kasım’da başlatmıştı.