ABD ekonomisi, beklenenden fazla büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2’yle beklenenden fazla büyüme kaydetti.
ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminlerini açıkladı. Buna göre, ABD’de GSYH yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2 arttı.
Söz konusu dönemde GSYH verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ilk çeyrekte yüzde 1,4 büyümesi yönündeydi.
Ülkenin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın birinci çeyreğinde yüzde 1,1, mayıs ayında yayımlanan ikinci tahminlerde de yüzde 1,3 büyüdüğü kaydedilmişti.