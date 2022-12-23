ABD donuyor: Ülkenin tamamı sıfırın altında

ABD’deki soğuk hava dalgası, yarın Noel’i kutlamaya hazırlanan ülkede hayatı altüst etti.

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Amerika Birleşik Devletleri’nde Noel hafta sonu öncesinde, 50 eyaletin 48’inde hava sıfır derecenin altını gördü.

Kuzey kutup bölgesinden gelen arktik soğuklar ve kar fırtınaları, ülkenin en çok seyahat ettiği hafta sonunda hayatın durmasına sebep oldu. Hava yolu trafiğini izleyen FlightAware’e göre, geçtiğimiz üç günde5 binden fazla uçuş iptal edildi, 16 binden fazlası da ertelendi.

ABD Başkanı Joe Biden vatandaşlarını ‘soğukları ciddye almaları ve dikkatli olmaları’ konusunda uyardı.