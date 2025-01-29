ABD dış yardımları 'Gazze'de prezervatif dağıtımı' nedeniyle durdurmuş

Beyaz Saray, ABD dış yardımlarının dondurulmasına ‘Gazze’de prezervatif dağıtımıyla ilgili 50 milyon dolarlık (1,8 milyar lira) bir programı’ gerekçe gösterdi.

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Şarkul Avsat‘ın haberine göre Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ilk basın toplantısında milyarder Elon Musk liderliğindeki yeni Hükümet Verimlilik Bakanlığı ile Yönetim ve Bütçe Ofisi’nin (OBM) ‘vergi mükelleflerinden gelen 50 milyon dolarlık paranın Gazze’deki prezervatiflerin finansmanına yönlendirilmek üzere olduğunu tespit ettiğini’ öne sürdü.

Leavitt “Bu vergi mükelleflerinin parasının insafsızca harcanmasıdır” dedi.

Beyaz Saray sözcüsü daha fazla ayrıntı vermezken, bilgi de kaynaklarca doğrulanamadı.

Euronews‘ün aktardığına göre İsrailli Jerusalem Post gazetesi 2020’de Hamas’ın ‘rüzgârın İsrail’in güneyine taşıyacağı patlayıcı balonlar yapmak için prezervatif kullandığını’ iddia etmişti.

Leavitt, Trump’ın küresel sağlık örgütleriyle bağlarını koparan başkanlık emri öncesinde, ABD yönetiminin Dünya Sağlık Örgütü’ne gitmek üzere olan 37 milyon doları bloke ettiğini de açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin Mısır ve İsrail’e acil gıda ve askeri yardım dışında neredeyse tüm yardımları dondurduğunu açıklamıştı.

BM Genel Sekreteri António Guterres karar nedeniyle endişeli olduklarını açıklamıştı.